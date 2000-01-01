Яшная Василиса Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Яшков Христофор Максимович
Отец ребёнка: Яшной Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Яшной Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яшной Митрофан Максимович
Отец ребёнка: Яшной Максим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно