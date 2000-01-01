Яшная Василиса Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшная Василиса Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Яшков Христофор Максимович

Отец ребёнка: Яшной Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яшной Герасим Максимович

Отец ребёнка: Яшной Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яшной Митрофан Максимович

Отец ребёнка: Яшной Максим Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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