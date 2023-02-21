Яшков Максим Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Яшной Митрофан Максимович
Мать: Яшная Матрёна Марковна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Яшков Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Яшков Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Яшков Кондратий Максимович
Мать ребёнка: Яшков Екатерина Захаровна
Военная служба
1855
Рекрут с 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно