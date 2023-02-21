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Яшков Максим Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Яшной Митрофан Максимович

Мать: Яшная Матрёна Марковна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Яшков Ефим Максимович

Мать ребёнка: Яшков Екатерина Захаровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Яшков Василий Максимович

Мать ребёнка: Яшков Екатерина Захаровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Яшков Кондратий Максимович

Мать ребёнка: Яшков Екатерина Захаровна

Военная служба
1855
Рекрут с 1855
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшков Екатерина Захаровна

Смерть
Неизвестно
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