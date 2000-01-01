Бляхман (Флексмэн) Лена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман (Флексмэн) Лена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

1907 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1906

Муж: Бляхман Мейер Лейзерович

Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Peterson Дора

Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Ребекка

Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович

Рождение ребёнка
27.09.1912

Сын: Бляхман Макс

Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович

Рождение ребёнка
01.01.1917

Дочь: Novack Ида

Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович

Работа или профессия
Неизвестно
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