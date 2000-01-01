Бляхман (Флексмэн) Лена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1906
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: Peterson Дора
Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Ребекка
Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович
Рождение ребёнка
27.09.1912
Сын: Бляхман Макс
Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович
Рождение ребёнка
01.01.1917
Дочь: Novack Ида
Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бляхман Мейер Лейзерович
Работа или профессия
Неизвестно