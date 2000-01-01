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Бляхман Мейер Лейзерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

04.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

Мать: Бляхман Сора Мееровна

Бракосочетание
10.02.1906

Жена: Бляхман Лена

Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Peterson Дора

Мать ребёнка: Бляхман Лена

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Ребекка

Мать ребёнка: Бляхман Лена

Рождение ребёнка
27.09.1912

Сын: Бляхман Макс

Мать ребёнка: Бляхман Лена

Рождение ребёнка
01.01.1917

Дочь: Novack Ида

Мать ребёнка: Бляхман Лена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бляхман Лена

Работа или профессия
Неизвестно
Shoemaker
Смерть
04.06.1916
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