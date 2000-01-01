Бляхман Мейер Лейзерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти04.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
10.02.1906
Жена: Бляхман Лена
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: Peterson Дора
Мать ребёнка: Бляхман Лена
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Ребекка
Мать ребёнка: Бляхман Лена
Рождение ребёнка
27.09.1912
Сын: Бляхман Макс
Мать ребёнка: Бляхман Лена
Рождение ребёнка
01.01.1917
Дочь: Novack Ида
Мать ребёнка: Бляхман Лена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бляхман Лена
Работа или профессия
Неизвестно
Shoemaker
Смерть
04.06.1916