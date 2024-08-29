Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копейкина (Епанчина) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епанчин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летуновская (Епанчина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагайцева (Епанчина) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епанчин Сергей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епанчин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович

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