Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копейкина (Епанчина) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епанчин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летуновская (Епанчина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагайцева (Епанчина) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епанчин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Епанчин Сергей Ксенофонтович