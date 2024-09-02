Епанчин Сергей Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Епанчин Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копейкина (Епанчина) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епанчин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летуновская (Епанчина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагайцева (Епанчина) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епанчин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна
Смерть
Неизвестно