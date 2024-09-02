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Епанчин Сергей Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Епанчин Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копейкина (Епанчина) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епанчин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летуновская (Епанчина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагайцева (Епанчина) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епанчин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Епанчина (Ларина) Пелагея Мартыновна

Смерть
Неизвестно

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