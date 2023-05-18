Ловчикова (Стурова) Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899
ОГАЧО И226-38-30, 076
Рождение ребёнка
09.01.1902
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
ОГАЧО И226-38-18, 113
Рождение ребёнка
09.12.1903
Сын: Ловчиков Спиридон Павлович
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
ОГАЧО И226-38-18, 096
Рождение ребёнка
04.07.1906
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Рождение ребёнка
20.07.1908
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Рождение ребёнка
01.07.1910
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Рождение ребёнка
30.06.1912
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Рождение ребёнка
10.11.1916
Дочь: Фролова Феодора Павловна
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Рождение ребёнка
20.03.1919
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Рождение ребёнка
15.08.1921
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович
Смерть
Неизвестно