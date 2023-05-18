Ловчикова (Стурова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Стурова) Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-30, 076
Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Ловчиков Павел Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-18, 113
Рождение ребёнка
09.12.1903

Сын: Ловчиков Спиридон Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-18, 096
Рождение ребёнка
04.07.1906

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Ловчиков Илья Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Ловчиков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.11.1916

Дочь: Фролова Феодора Павловна

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.03.1919

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.08.1921

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Панфилович

Смерть
Неизвестно