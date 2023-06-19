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Ловчиков Спиридон Павлович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.12.1903

Дата смерти

21.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1903

Отец: Ловчиков Павел Панфилович

Мать: Ловчикова Александра Даниловна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-18, 096
Рождение ребёнка
09.12.1925

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна

Рождение ребёнка
16.12.1927

Дочь: Долбилова Анастасия Спиридоновна

Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.08.1931

Сын: Ловчиков Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна

Военная служба
05.02.1945
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н
Смерть
21.07.1971