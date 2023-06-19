Ловчиков Спиридон Павлович
Место рождения
Дата рождения09.12.1903
Дата смерти21.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1903
ОГАЧО И226-38-18, 096
Рождение ребёнка
09.12.1925
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
16.12.1927
Дочь: Долбилова Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
25.08.1931
Сын: Ловчиков Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловчикова Федора Федосеевна
Военная служба
05.02.1945
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Варненский РВК, Челябинская обл., Варненский р-н
Смерть
21.07.1971