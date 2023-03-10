Войненко Феоктис Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войненко Феоктис Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Войненко Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Войненко Григорий Феоктистович

Мать ребёнка: Войненко Агафья Ивановна

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
1899

Сын: Войненко Никита Феоктистович

Мать ребёнка: Войненко Агафья Ивановна

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: Кузнецова Ефросинья Феоктистовна

Мать ребёнка: Войненко Агафья Ивановна

Хадыжинск
Смерть
1943
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