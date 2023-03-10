Войненко Феоктис Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Войненко Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Войненко Григорий Феоктистович
Мать ребёнка: Войненко Агафья Ивановна
Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
1899
Сын: Войненко Никита Феоктистович
Мать ребёнка: Войненко Агафья Ивановна
Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
21.09.1906
Дочь: Кузнецова Ефросинья Феоктистовна
Мать ребёнка: Войненко Агафья Ивановна
Хадыжинск
Смерть
1943