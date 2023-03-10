Войненко (Пашкова???) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войненко (Пашкова???) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Войненко Григорий Феоктистович

Отец ребёнка: Войненко Феоктис Спиридонович

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
1899

Сын: Войненко Никита Феоктистович

Отец ребёнка: Войненко Феоктис Спиридонович

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: Кузнецова Ефросинья Феоктистовна

Отец ребёнка: Войненко Феоктис Спиридонович

Хадыжинск
Смерть
1932
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