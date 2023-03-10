Войненко (Пашкова???) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Войненко Григорий Феоктистович
Отец ребёнка: Войненко Феоктис Спиридонович
Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
1899
Сын: Войненко Никита Феоктистович
Отец ребёнка: Войненко Феоктис Спиридонович
Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
21.09.1906
Дочь: Кузнецова Ефросинья Феоктистовна
Отец ребёнка: Войненко Феоктис Спиридонович
Хадыжинск
Смерть
1932