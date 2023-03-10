Кузнецова (Войненко) Ефросинья Феоктистовна
Место рожденияХадыжинск
Дата рождения21.09.1906
Дата смерти24.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906
Хадыжинск
Рождение ребёнка
29.09.1929
Дочь: Вихрова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.03.1985
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край