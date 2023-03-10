Кузнецова (Войненко) Ефросинья Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Войненко) Ефросинья Феоктистовна

Место рождения

Хадыжинск

Дата рождения

21.09.1906

Дата смерти

24.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906

Отец: Войненко Феоктис Спиридонович

Мать: Войненко Агафья Ивановна

Хадыжинск
Рождение ребёнка
29.09.1929

Дочь: Вихрова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.03.1985
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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