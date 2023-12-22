Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Между 1752 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1698 и 1707 г.р.

Дети

Около 1725 г.р.
Около 1736 г.р.
Около 1744 г.р.
Между 1745 и 1746 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1723 и 1725

Муж: Алексей Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1745 и 1746

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1752 и 1755
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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