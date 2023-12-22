Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиМежду 1752 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1723 и 1725
Муж: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Между 1745 и 1746
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Смерть
Между 1752 и 1755