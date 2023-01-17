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Тихонов Яков Степанович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.03.1862 ст.

Дата смерти

08.11.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1862 ст.

Отец: Тихонов Степан Алексеевич

Мать: Тихонова Неонила Ивановна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.10.1879 ст.

Жена: Тихонова Екатерина Кузьмовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1890 ст.

Сын: Тихонов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Кузьмовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Дочь: Тихонова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Кузьмовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.

Сын: Тихонов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Кузьмовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.11.1902 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от излишнего употребления спиртных напитков
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