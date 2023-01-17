Тихонов Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения15.03.1862 ст.
Дата смерти08.11.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1862 ст.
Бракосочетание
22.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Кузьмовна
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Дочь: Тихонова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Кузьмовна
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.
Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Кузьмовна
Смерть
08.11.1902 ст.
умер от излишнего употребления спиртных напитков