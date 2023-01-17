Тихонова (Дунова) Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Дунова) Неонила Ивановна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Дунов Иван Лаврентьевич

Мать: Дунова Марфа Евдокимовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.02.1847 ст.

Муж: Тихонов Степан Алексеевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1849 ст.

Дочь: Видина Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1851 ст.

Дочь: Тихонова Мария Степановна

Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1854 ст.

Дочь: Савельева Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1857 ст.

Дочь: Толокина Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.

Сын: Тихонов Яков Степанович

Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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