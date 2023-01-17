Тихонова (Дунова) Неонила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Дунов Иван Лаврентьевич
Мать: Дунова Марфа Евдокимовна
Бракосочетание
24.02.1847 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1849 ст.
Дочь: Видина Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1851 ст.
Дочь: Тихонова Мария Степановна
Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1854 ст.
Дочь: Савельева Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
04.10.1857 ст.
Дочь: Толокина Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.
Отец ребёнка: Тихонов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно