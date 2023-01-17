Тихонова (Жидкова) Екатерина Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Жидкова) Екатерина Кузьмовна

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Место рождения

Малая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.11.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.10.1879 ст.

Муж: Тихонов Яков Степанович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1890 ст.

Сын: Тихонов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Дочь: Тихонова Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.

Сын: Тихонов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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