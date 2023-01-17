Тихонова (Жидкова) Екатерина Кузьмовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Дочь: Тихонова Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Рождение ребёнка
04.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Смерть
Неизвестно