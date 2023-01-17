Тюкалова (Жидкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Жидкова) Анна Петровна

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Место рождения

п. Усть Огородникова

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Усть Огородникова
Пустопленский приход
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Тюкалова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1890

Сын: Тюкалов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1892

Дочь: Афанасия Константиновна

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Константиновна

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Константиновна

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Тюкалов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Константиновна

Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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