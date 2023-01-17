Тюкалова (Жидкова) Анна Петровна
Место рожденияп. Усть Огородникова
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Усть Огородникова
Пустопленский приход
Бракосочетание
09.02.1886
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Тюкалова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович
Рождение ребёнка
21.08.1890
Сын: Тюкалов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович
Рождение ребёнка
05.10.1892
Дочь: Афанасия Константиновна
Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Тюкалов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Тюкалов Константин Степанович
Рождение ребёнка
1904
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917