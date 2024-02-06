Тарасенко (Левицкая) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Юля Васильевна
Отец ребёнка: Тарасенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Тарасенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасенко Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Тарасенко Василий