Тарасенко (Левицкая) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Левицкая) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левицкий Николай Иванович

Мать: Левицкая Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Юля Васильевна

Отец ребёнка: Тарасенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Тарасенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Тарасенко Василий

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