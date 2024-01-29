Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952

Отец: Кренкоев Николай Васильевич

Мать: Кренкоева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1971

Дочь: Левицкая Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Левицкий Николай Иванович

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Левицкий Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левицкий Николай Иванович

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