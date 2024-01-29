Левицкая (Кренкоева) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952
Рождение ребёнка
06.11.1971
Дочь: Левицкая Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Левицкий Николай Иванович
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Левицкий Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно