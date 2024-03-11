Прасковья Петровна
Место рождениядер. Волково
Дата рождения14.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1864
Отец: Пётр Иванович
Мать: Наталия Трофимовна
Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.
Дочь: Быстрова (Цветкова) Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Быстров Яков Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Быстров Яков Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1984
Сын: Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Быстров Яков Федорович
Смерть
Неизвестно