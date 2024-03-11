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Прасковья Петровна

Место рождения

дер. Волково

Дата рождения

14.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1864

Отец: Пётр Иванович

Мать: Наталия Трофимовна

Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.

Дочь: Быстрова (Цветкова) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Быстров Яков Федорович

Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Быстров Яков Федорович

Рождение ребёнка
15.09.1984

Сын: Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Быстров Яков Федорович

Смерть
Неизвестно

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