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Быстров Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865

Отец: Федор Гурьевич

Мать: Акулина Семёновна

Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.

Дочь: Быстрова (Цветкова) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
15.09.1984

Сын: Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно

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