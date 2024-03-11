Быстров Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865
Отец: Федор Гурьевич
Мать: Акулина Семёновна
Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.
Дочь: Быстрова (Цветкова) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1984
Сын: Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно