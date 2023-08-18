Семериков Федор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семериков Федор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Семериков Афанасий Кузьмич

Мать: не указана

Место жительства
С 1799
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1819

Сын: Семериков Федор Федорович

Мать ребёнка: Семерикова Зеновья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Семериков Егор Федорович

Мать ребёнка: Семерикова Зеновья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Семерикова Зеновья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Зеновья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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