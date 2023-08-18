Семериков Федор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Семериков Афанасий Кузьмич
Мать: не указана
Место жительства
С 1799
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семериков Федор Федорович
Мать ребёнка: Семерикова Зеновья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Семерикова Зеновья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Семерикова Зеновья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно