Семериков Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Егоровна
Мать ребёнка: Семерикова Улита Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Устинья Егоровна
Мать ребёнка: Семерикова Улита Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Семериков Василий Егорович
Мать ребёнка: Семерикова Улита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно