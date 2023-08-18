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Семериков Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Семериков Федор Афанасьевич

Мать: Семерикова Зеновья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Егоровна

Мать ребёнка: Семерикова Улита Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Устинья Егоровна

Мать ребёнка: Семерикова Улита Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Семериков Василий Егорович

Мать ребёнка: Семерикова Улита Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Улита Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно