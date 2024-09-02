Батаногов Григорий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тобольск (ГАТО) РС Ф. И154, Оп.8, Д.903 Ревизские сказки о крестьянах Боровской волости, 1858 год
Рождение ребёнка
16.08.1848
Дочь: Батаногова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Батаногова Фекла Тимофеевна
1 января 1848 — 31 декабря 1848 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №142, стр. 429 Деревни Доновой крестьянин Григорий Игнатьевич Батаногов и законная жена его Фекла Тимофеевна, православные.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Батаногов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Батаногова Фекла Тимофеевна
Тобольск (ГАТО) РС Ф. И154, Оп.8, Д.903 Ревизские сказки о крестьянах Боровской волости, 1858 год
Смерть
Неизвестно