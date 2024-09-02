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Батаногова Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1848

Дочь: Батаногова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Батаногов Григорий Игнатьевич

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1848 — 31 декабря 1848 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №142, стр. 429 Деревни Доновой крестьянин Григорий Игнатьевич Батаногов и законная жена его Фекла Тимофеевна, православные.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Батаногов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Батаногов Григорий Игнатьевич

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
Тобольск (ГАТО) РС Ф. И154, Оп.8, Д.903 Ревизские сказки о крестьянах Боровской волости, 1858 год
Место жительства
1858
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
Тобольск (ГАТО) РС Ф. И154, Оп.8, Д.903 Ревизские сказки о крестьянах Боровской волости, 1858 год
Смерть
Неизвестно

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