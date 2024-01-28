Краснова Агафья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Агафья Ананьевна

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Петр Аверкиевич

Место жительства
Неизвестно
Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Краснова) Настасья Петровна

Отец ребёнка: Краснов Петр Аверкиевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Краснов Федор Петрович

Отец ребёнка: Краснов Петр Аверкиевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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