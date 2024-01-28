Краснова Агафья Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Краснова) Настасья Петровна
Отец ребёнка: Краснов Петр Аверкиевич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Краснов Петр Аверкиевич
Смерть
Неизвестно