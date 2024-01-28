Краснов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Краснов Петр Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Краснова) Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна
Смерть
Неизвестно