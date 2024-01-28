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Краснов Федор Петрович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Краснов Петр Аверкиевич

Мать: Краснова Агафья Ананьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Краснов Антип Федорович

Мать ребёнка: Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1768

Сын: Краснов Петр Федорович

Мать ребёнка: Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Краснова) Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Краснова (Бахарева) Фекла Корниловна

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Смерть
Неизвестно

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