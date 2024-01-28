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Краснов Петр Аверкиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Аверкий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Агафья Ананьевна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Краснова) Настасья Петровна

Мать ребёнка: Краснова Агафья Ананьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Краснов Федор Петрович

Мать ребёнка: Краснова Агафья Ананьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1782

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