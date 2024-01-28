Краснов Петр Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснов Аверкий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Краснова) Настасья Петровна
Мать ребёнка: Краснова Агафья Ананьевна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Краснова Агафья Ананьевна
Смерть
До 1782