(Егорова) Параскева (Прасковья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Егорова) Параскева (Прасковья)

(Егорова) Параскева (Прасковья)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Егоров Николай

Мать: Егорова Екатерина

Рождение ребёнка
1945

Сын: Никонов Николай

Отец ребёнка: Никонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Никонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Никонов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Никонов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close