(Егорова) Параскева (Прасковья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Егоров Николай
Мать: Егорова Екатерина
Рождение ребёнка
1945
Сын: Никонов Николай
Отец ребёнка: Никонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Никонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Никонов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Никонов Иван
Смерть
Неизвестно