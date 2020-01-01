Никонов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов Иван

Никонов Иван

avatar

Место рождения

д.Климково (Бурга)

Дата рождения

19.?.1901

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1901

Отец: Никонов Александр

Мать: Никонова Лидия

д.Климково (Бурга)
сновой фамилии Никонов послужило церковное имя Никон. Нередко древние славяне присоединяли имя отца к имени человека, обозначая тем самым его принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, чт... Показать все
Рождение ребёнка
1945

Сын: Никонов Николай

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Прасковья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)

Смерть
1947
Мстинский Мост
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close