Никонов Иван
Место рожденияд.Климково (Бурга)
Дата рождения19.?.1901
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1901
Отец: Никонов Александр
Мать: Никонова Лидия
д.Климково (Бурга)
сновой фамилии Никонов послужило церковное имя Никон. Нередко древние славяне присоединяли имя отца к имени человека, обозначая тем самым его принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, чт... Показать все
Рождение ребёнка
1945
Сын: Никонов Николай
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)
Смерть
1947
Мстинский Мост