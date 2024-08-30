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Куряткина Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Куряткин Иван Стефанович

Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Куряткин Николай Степанович

Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Куряткин Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Куряткин Павел Стефанович

Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич

Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Куряткин Степан Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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