Куряткина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Куряткин Николай Степанович
Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куряткин Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Куряткин Павел Стефанович
Отец ребёнка: Куряткин Степан Андреевич
Бракосочетание
09.02.1864
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область