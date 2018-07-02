Яковлев Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 04.04.1950
Дата смертиВычислено 02.07.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 04.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 27.08.1969
Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Пискарева Татьяна Адамовна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Вычислено 02.07.2018