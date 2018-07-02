Яковлев Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 04.04.1950

Дата смерти

Вычислено 02.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 04.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 27.08.1969

Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Пискарева Татьяна Адамовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Вычислено 02.07.2018
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