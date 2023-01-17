Яковлева Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Ольга Анатольевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 27.08.1969

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1950 г.р.

Мать

Вычислено 1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.08.1969

Отец: Яковлев Анатолий Александрович

Мать: Пискарева Татьяна Адамовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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