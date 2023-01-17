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Яковлева Ольга Анатольевна
Яковлева Ольга Анатольевна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
Вычислено 27.08.1969
Пол
Женский
Отец
Яковлев Анатолий Александрович
Вычислено 1950 г.р.
Мать
Пискарева Татьяна Адамовна
Вычислено 1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
OS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.08.1969
Отец:
Яковлев Анатолий Александрович
Мать:
Пискарева Татьяна Адамовна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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