Пискарева Татьяна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 22.01.1949 ст.
Дата смертиВычислено 07.06.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 22.01.1949 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 27.08.1969
Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Яковлев Анатолий Александрович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Вычислено 07.06.2006