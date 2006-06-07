Пискарева Татьяна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева Татьяна Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 22.01.1949 ст.

Дата смерти

Вычислено 07.06.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 22.01.1949 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 27.08.1969

Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Яковлев Анатолий Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Вычислено 07.06.2006
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