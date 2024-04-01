Harsh (Stange) Magdalena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Harsh (Stange) Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1809 г.р.
1812 г.р.
1814 г.р.
1816 г.р.
1817 г.р.
1817 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Harsh Sarah A. (Sallie)

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Рождение ребёнка
10.02.1812

Дочь: Harsh Elizabeth

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Рождение ребёнка
28.11.1814

Дочь: Harsh Susanna

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Рождение ребёнка
12.04.1816

Дочь: Harsh Mary Magdelena

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Harsh Mary

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Рождение ребёнка
12.09.1817

Сын: Harsch Henry

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Рождение ребёнка
17.04.1820

Сын: Harsh Peter

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Рождение ребёнка
30.01.1822

Дочь: Hudson (Harsh) Catharine Cathryn

Отец ребёнка: Harsh Leonard

Смерть
1840

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