Harsh (Stange) Magdalena
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Harsh Sarah A. (Sallie)
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Рождение ребёнка
10.02.1812
Дочь: Harsh Elizabeth
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Рождение ребёнка
28.11.1814
Дочь: Harsh Susanna
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Рождение ребёнка
12.04.1816
Дочь: Harsh Mary Magdelena
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Harsh Mary
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Рождение ребёнка
12.09.1817
Сын: Harsch Henry
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Рождение ребёнка
17.04.1820
Сын: Harsh Peter
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Рождение ребёнка
30.01.1822
Дочь: Hudson (Harsh) Catharine Cathryn
Отец ребёнка: Harsh Leonard
Смерть
1840