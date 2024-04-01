Harsch Henry
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1817
Дата смерти14.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1817
Отец: Harsh Leonard
Мать: Harsh (Stange) Magdalena
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Harsh Alonzo
Мать ребёнка: Richardson Nancy
Бракосочетание
07.09.1837
Жена: Richardson Nancy
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Harsh (Harsch) Mary C.
Мать ребёнка: Richardson Nancy
Рождение ребёнка
?.04.1841
Дочь: Harsh (Harsch) Angeline
Мать ребёнка: Richardson Nancy
Рождение ребёнка
27.06.1846
Сын: Harsch Thomas Henry
Мать ребёнка: Richardson Nancy
Рождение ребёнка
04.11.1849
Сын: Harsh Amos
Мать ребёнка: Richardson Nancy
Рождение ребёнка
03.04.1855
Дочь: Harsh (Harsh) Alflora
Мать ребёнка: Richardson Nancy
Рождение ребёнка
01.09.1857
Дочь: Harsch Emma Grace
Мать ребёнка: Richardson Nancy
Смерть
14.01.1910
Похороны
Неизвестно