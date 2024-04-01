Harsch Henry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Harsch Henry

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1817

Дата смерти

14.01.1910

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1772 г.р.

Жена

1819 г.р.

Дети

1840 г.р.
1841 г.р.
1846 г.р.
1849 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1817

Отец: Harsh Leonard

Мать: Harsh (Stange) Magdalena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Harsh Alonzo

Мать ребёнка: Richardson Nancy

Бракосочетание
07.09.1837

Жена: Richardson Nancy

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Harsh (Harsch) Mary C.

Мать ребёнка: Richardson Nancy

Рождение ребёнка
?.04.1841

Дочь: Harsh (Harsch) Angeline

Мать ребёнка: Richardson Nancy

Рождение ребёнка
27.06.1846

Сын: Harsch Thomas Henry

Мать ребёнка: Richardson Nancy

Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Harsh Amos

Мать ребёнка: Richardson Nancy

Рождение ребёнка
03.04.1855

Дочь: Harsh (Harsh) Alflora

Мать ребёнка: Richardson Nancy

Рождение ребёнка
01.09.1857

Дочь: Harsch Emma Grace

Мать ребёнка: Richardson Nancy

Смерть
14.01.1910
Похороны
Неизвестно

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