Данилкина (Башкинова) Евдокия Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1924
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башкинов Севостьян
Мать: Башкинова Екатерина М
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Козелкова Апполинария Петровна
Отец ребёнка: Данилкин Петр Осипович
Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1924