Данилкина (Башкинова) Евдокия Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина (Башкинова) Евдокия Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1924

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1896 г.р.
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Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башкинов Севостьян

Мать: Башкинова Екатерина М

Бракосочетание
1914

Муж: Данилкин Петр Осипович

Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Козелкова Апполинария Петровна

Отец ребёнка: Данилкин Петр Осипович

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1924