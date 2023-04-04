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Резанцова Марфа Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Резанцов Савва Петров

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Феодосья Петрова

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Резанцов Зосим Петров

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Петр Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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