Резанцова Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Феодосья Петрова
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно