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Резанцов Зосим Петров

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Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Рязанцев Петр Гаврилов

Мать: Резанцова Марфа Федорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Резанцов Герасим Зосимов

Мать ребёнка: Резанцова Афимья Григорьева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Зосимова

Мать ребёнка: Резанцова Афимья Григорьева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Настасья Зосимова

Мать ребёнка: Резанцова Афимья Григорьева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанцова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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