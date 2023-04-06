Резанцов Зосим Петров
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Рязанцев Петр Гаврилов
Мать: Резанцова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Резанцова Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Зосимова
Мать ребёнка: Резанцова Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Настасья Зосимова
Мать ребёнка: Резанцова Афимья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резанцова Татьяна
Смерть
Неизвестно