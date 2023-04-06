Рязанцев Петр Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Феодосья Петрова
Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Стефанида Петрова
Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резанцова Марфа Федорова
Смерть
1813