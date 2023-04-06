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Рязанцев Петр Гаврилов

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Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Рязанцев Гаврила Романов

Мать: Рязанцева Евдокея Архипова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Резанцов Савва Петров

Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Феодосья Петрова

Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Резанцов Зосим Петров

Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Стефанида Петрова

Мать ребёнка: Резанцова Марфа Федорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанцова Марфа Федорова

Смерть
1813
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