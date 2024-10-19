Нагорный Давид Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти13.08.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
25.10.1836 ст.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Голод (Нагорная) Мавра (Марфа) Давидовна
Мать ребёнка: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна
Смерть
13.08.1895 ст.
Похороны
14.08.1895 ст.