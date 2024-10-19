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Нагорный Давид Тимофеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

13.08.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Нагорный Тимофей Наумович

Мать: Нагорная Пелагея Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
25.10.1836 ст.

Жена: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Голод (Нагорная) Мавра (Марфа) Давидовна

Мать ребёнка: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Нагорный Иван Давидович

Мать ребёнка: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
13.08.1895 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
14.08.1895 ст.
Покровское, Чернігівська область

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