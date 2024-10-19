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Нагорный Тимофей Наумович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Нагорный Наум Иоакимович

Мать: Нагорная Евфросинья Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорная Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Нагорный Дементий (Дометий) Тимофеевич

Мать ребёнка: Нагорная Пелагея Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Нагорный Давид Тимофеевич

Мать ребёнка: Нагорная Пелагея Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Нагорная Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Нагорная Пелагея Филипповна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836

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