Нагорный Тимофей Наумович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Нагорный Дементий (Дометий) Тимофеевич
Мать ребёнка: Нагорная Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Нагорный Давид Тимофеевич
Мать ребёнка: Нагорная Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Нагорная Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Нагорная Пелагея Филипповна
Смерть
После 1836