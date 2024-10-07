Нагорный Иван Давидович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1875 ст.
Мать ребёнка: Нагорная (Скоробогатько) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.
Сын: Нагорный Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Нагорная (Скоробогатько) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
28.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Нагорная (Скоробогатько) Анна Трофимовна
Смерть
После 1888