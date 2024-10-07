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Нагорный Иван Давидович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Нагорный Давид Тимофеевич

Мать: Нагорная (Парфеняк) Харитина Софониевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1875 ст.

Сын: Нагорный Павел Иванович

Мать ребёнка: Нагорная (Скоробогатько) Анна Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.

Сын: Нагорный Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Нагорная (Скоробогатько) Анна Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1888 ст.

Сын: Нагорный Степан Иванович

Мать ребёнка: Нагорная (Скоробогатько) Анна Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1888

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