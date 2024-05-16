Илясова Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Мария внучка Терентия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Валентина внучка Терентия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илясов Виктор внук Терентия
Отец ребёнка: не указан
Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область