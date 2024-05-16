Илясова Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илясова Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илясов Терентий Самуилович

Мать: Илясова Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Мария внучка Терентия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Валентина внучка Терентия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илясов Виктор внук Терентия

Отец ребёнка: не указан

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

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