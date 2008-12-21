Петрова Варвара Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Варвара Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Петров Василий Титович

Отец ребёнка: Петров Тит Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Виктор Титович

Отец ребёнка: Петров Тит Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашкевич Мария Титовна

Отец ребёнка: Петров Тит Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Екатерина Титовна

Отец ребёнка: Петров Тит Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Павел Титович

Отец ребёнка: Петров Тит Петрович

Смерть
Неизвестно
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