Петрова Варвара Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1929
Отец ребёнка: Петров Тит Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Тит Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашкевич Мария Титовна
Отец ребёнка: Петров Тит Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Екатерина Титовна
Отец ребёнка: Петров Тит Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Павел Титович
Отец ребёнка: Петров Тит Петрович
Смерть
Неизвестно