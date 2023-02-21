Миронова (Петрова) Екатерина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Тит Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Вера Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенкова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Миронов Петр Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно