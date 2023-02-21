Миронова (Петрова) Екатерина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Петрова) Екатерина Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Тит Петрович

Мать: Петрова Варвара Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Вера Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенкова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Миронов Петр Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Петр Савельевич

Смерть
Неизвестно
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