Миронов Петр Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Петр Савельевич

Миронов Петр Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Вера Петровна

Мать ребёнка: Миронова Екатерина Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенкова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Миронова Екатерина Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Миронова Екатерина Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Екатерина Титовна

Смерть
Неизвестно
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