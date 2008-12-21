Петров Василий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1929
Дата смерти21.12.2008
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929
Отец: Петров Тит Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1953
Дочь: Деева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
01.09.1954
Сын: Петров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Петрова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
26.05.1957
Дочь: Кузнецова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Наталья Федоровна
Смерть
21.12.2008