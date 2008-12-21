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Петров Василий Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1929

Дата смерти

21.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929

Отец: Петров Тит Петрович

Мать: Петрова Варвара Поликарповна

Рождение ребёнка
26.05.1953

Дочь: Деева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
01.09.1954

Сын: Петров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
26.05.1957

Дочь: Кузнецова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Федоровна

Смерть
21.12.2008
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