Петрова Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1926
Дата смерти04.02.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926
Отец: Ефимов Константин Фёдорович
Мать: Ефимова баба Поля
Рождение ребёнка
26.05.1953
Дочь: Деева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Титович
Рождение ребёнка
01.09.1954
Сын: Петров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Титович
Рождение ребёнка
26.05.1957
Дочь: Кузнецова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Титович
Смерть
04.02.2001