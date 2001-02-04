Петрова Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1926

Дата смерти

04.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926

Отец: Ефимов Константин Фёдорович

Мать: Ефимова баба Поля

Рождение ребёнка
26.05.1953

Дочь: Деева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Титович

Рождение ребёнка
01.09.1954

Сын: Петров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Титович

Рождение ребёнка
26.05.1957

Дочь: Кузнецова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Титович

Смерть
04.02.2001
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