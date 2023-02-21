Ефимова баба Поля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1926
Дочь: Петрова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Иван Константинович
Отец ребёнка: Ефимов Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Ефимов Константин Фёдорович
Смерть
Неизвестно