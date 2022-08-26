Петров Павел Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Павел Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Тит Петрович

Мать: Петрова Варвара Поликарповна

Рождение ребёнка
23.02.1957

Сын: Петров Сергей Павлович

Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аснач Любовь Павловна

Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Юрий Павлович

Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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