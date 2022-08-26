Петров Павел Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Тит Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1957
Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аснач Любовь Павловна
Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Юрий Павлович
Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно